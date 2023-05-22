UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi finallerinin hakemleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyinde iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi ve bu yıl ikinci kez düzenlenen Avrupa futbolunun üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinde düdük çalacak hakemler belli oldu. UEFA Hakem Komitesi tarafından yapılan atamalara göre; Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da 31 Mayıs Çarşamba günü İspanyol ekibi Sevilla ile İtalyan temsilcisi Roma arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi finalini İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Taylor'un yardımcılıklarını Gary Beswick (İngiltere) ve Adam Nunn (İngiltere) yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Michael Oliver (İngiltere) olacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Stuart Attwell (İngiltere) oturacak. AVAR'da ise Christopher Kavanagh (İngiltere) görev alacak.

2013'ten beri uluslararası hakemlik yapan 44 yaşındaki İngiliz hakem Anthony Taylor, bu sezon Roma ile Feyenoord arasındaki yarı final ilk maçı da dahil olmak üzere 6 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçını yönetti. Taylor, Bayern Münih ile Sevilla arasında Budapeşte'de aynı stadyumda gerçekleşen 2020 UEFA Süper Kupası'nın yanı sıra, İspanya ile Fransa arasında oynanan 2021 UEFA Uluslar Ligi finalinin hakemliğini de yaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini İspanyol Carlos del Cerro Grande yönetecek

Çekya'nın beşkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da 7 Haziran Çarşamba günü İtalya takımı Fiorentina ile İngiliz temsilcisi West Ham United arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi finalini ise İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande düdük çalacak. Del Cerro'nun yardımcılıklarını Pau Cebrian Debis (İspanya) ve Guadalupe Porras Ayuso (İspanya) yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Jess Gil Manzano (İspanya) olacak. VAR koltuğunda ise Juan Martnez Munuera (İspanya) oturacak. Munuera'ya AVAR'da Alejandro José Hernndez Hernndez (İspanya) yardımcı olacak.

İspanyol hakem Grande, 2013'ten beri uluslararası arenada hakemlik yapıyor ve ilk UEFA kulüp müsabakası finalini yönetecek. 47 yaşındaki hakem bu sezon, Inter ile Benfica arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı da dahil olmak üzere 5 UEFA Şampiyonlar Ligi ve bir de UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı yönetti.