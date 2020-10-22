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UEFA Avrupa Ligi: Villarreal: 2 - Sivasspor: 2 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun ilk haftasında Sivasspor, deplasmanda İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun ilk haftasında Sivasspor, deplasmanda İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Chukwueze'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Samassa'nın sektirdiği topu Take Kubo filelere gönderdi. 1-0


20. dakikada Kubo'nun ara pasında topla buluşan Bacca'nın ceza sahasına girer girmez şutunda top ağlarla buluştu. 2-0


26. dakikada sağ kanattan Faycal Fajr'ın ortasında penaltı noktası üzerinde Yatabare'nin kafa vuruşunda kaleci Rulli köşeye giden topu son anda kornere çeldi.


33. dakikada Yatabare'nin savunmanın arkasına attığı topla buluşan Kayode, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1


35. dakikada Robin Yalçın ceza sahası içinde Bacca'yı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.


36. dakikada penaltı atışını kullanan Bacca'nın şutunda kaleci Samassa gole izin vermedi.


43. dakikada Robin Yalçın'ın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Yatabare kafayla topu ağlarla buluşturdu. 2-2



Stat: El Madrigal


Hakemler: Serhiy Boiko, Semen Shlonchak, Viktor Matyash


Villarreal: Rulli, Raul Albiol, Ruben Pena, Juan Foyth, Jaume Costa, Alex Baena, Manuel Trigueros, Coquelin, Kubo, Chukwueze, Bacca


Yedekler: Asenjo, Gaspar, Torres, Pedraza, Santos, Raba, Gomez, Iborra, Alcacer, Fer Nino


Teknik Direktör: Unai Emery


Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Camara, Caner Osmanpaşa, Max Gradel, Hakan Arslan, Isaac, Fayçal Fajr, Yatabare, Kayode


Yedekler: Muammer Yıldırım, Ziya Erdal, Claudemir, Yasin Öztekin, Jorge Felix, Eren Şahin, Kone


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Kubo (dk. 13), Bacca (dk. 20) (Villarreal), Kayode (dk. 33), Yatabare (dk. 43) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Robin Yalçın (Sivasspor)

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