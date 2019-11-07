UEFA Avrupa Ligi: Wolfsberger: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nun 4.
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fredrik Gulbrandsen, altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
36. dakikada Marcel Ritzmaier'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
43. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Marcel Ritzmaier'in şutu defanstan geri döndü.
Stat: Liebenau
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Bekim Zogaj
Wolfsberger: Kofler, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Novak, Ritzmaier, Leitgeb, Liendl, Schmid, Weissman, Niangbo
Yedekler: Kuttin, Peric, Gollner, Schmerböck, Sprangler, Wernitznig, Schmidt
Teknik Direktör: Gerhard Struber
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Caiçara, Skrtel, Ponck, Berkay Özcan, Azubuike, Mehmet Topal, Edin Visca, Crivelli, Gulbrandsen
Yedekler: Volkan Babacan, Epureanu, Aziz Behich, Elia, Arda Turan, Robinho, Demba Ba
Teknik Direktör: Okan Buruk