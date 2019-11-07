İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

UEFA Avrupa Ligi: Wolfsberger: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nun 4.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fredrik Gulbrandsen, altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.


36. dakikada Marcel Ritzmaier'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


43. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Marcel Ritzmaier'in şutu defanstan geri döndü.



Stat: Liebenau


Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Bekim Zogaj


Wolfsberger: Kofler, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Novak, Ritzmaier, Leitgeb, Liendl, Schmid, Weissman, Niangbo


Yedekler: Kuttin, Peric, Gollner, Schmerböck, Sprangler, Wernitznig, Schmidt


Teknik Direktör: Gerhard Struber


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Caiçara, Skrtel, Ponck, Berkay Özcan, Azubuike, Mehmet Topal, Edin Visca, Crivelli, Gulbrandsen


Yedekler: Volkan Babacan, Epureanu, Aziz Behich, Elia, Arda Turan, Robinho, Demba Ba


Teknik Direktör: Okan Buruk

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.