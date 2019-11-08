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UEFA Avrupa Ligi: Wolfsberger: 0 - Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nun 4.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaştı. Turuncu-lacivertli ekip sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak grupta 7 puanla liderliğe yükseldi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Michael Liendl'nin altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.


72. dakikada ceza sahası içinde Rnic'in yaptığı müdahale sonrası Skrtel yerde kaldı. Hakem Sandro Scharer penaltı noktasını gösterdi.


73. dakikada penaltı atışını kullanan Visca topu ağlara gönderdi. 0-1


84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın yerden pasında Crivelli meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-2


87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ceza sahası ortasında Crivelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3



Stat: Liebenau


Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Bekim Zogaj


Wolfsberger: Kofler, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Novak, Ritzmaier, Leitgeb (Gollner dk. 88 ?), Liendl, Schmid, Weissman, Niangbo (Schmidt dk. 81 ?)


Yedekler: Kuttin, Peric, Schmerböck, Sprangler, Wernitznig


Teknik Direktör: Gerhard Struber


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Caiçara, Skrtel, Ponck, Berkay Özcan (Arda Turan dk. 80), Azubuike (Elia dk. 90 ?), Mehmet Topal, Edin Visca, Crivellix, Gulbrandsen (Aziz Behich dk. 88 ?)


Yedekler: Volkan Babacan, Epureanu, Robinho, Demba Ba


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Visca (dk. 73 pen.) , Crivelli (dk. 84 ve 87) (Başakşehir)


Sarı kartlar: Weissman (Wolfsberger), Clichy, Mehmet Topal, Crivelli (Başakşehir)


Kırmızı kart: Rnic (dk. 72) (Wofsberger)

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