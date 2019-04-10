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UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.


Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçlarının ilk mücadeleleri yarın oynanacak. Avrupa Ligi'nde yarı final biletlerinin sahipleri, 18 Nisan'da oynanacak olan rövanş karşılaşmaları sonrasında belli olacak. Turnuvada finali ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın Bakü şehrinde yapılacak.


Çeyrek final müsabakalarının programı ise şöyle:



22.00 Arsenal - Napoli


22.00 Benfica - Eintracht Frankfurt


22.00 Slavia Prag - Chelsea


22.00 Villarreal - Valencia

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