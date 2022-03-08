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UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk ayağı, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.


Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu ilk ayağı maçları yarın ve 10 Mart Perşembe günü oynanacak toplam 7 karşılaşma ile tamamlanacak.


İspanya temsilcisi Barcelona ile eşlenen Galatasaray 10 Mart Perşembe günü TSİ 23.00'te deplasmanda sahaya çıkacak.


Bu turda Spartak Moskova ile eşleşen Leipzig, maç yapmadan üst tura kalacak. UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarının organizasyonlara katılımını askıya alma kararından dolayı Spartak Moskova turnuvadan elenmişti.


Son 16 Turu ilk ayağı maç programı TSİ şu şekilde:



Yarın


20.45 Porto - Lyon


20.45 Real Betis - Eintracht Frankfurt



10 Mart Perşembe


20.45 Sevilla - West Ham United


23.00 Rangers - Kızılyıldız


23.00 Braga - Monaco


23.00 Atalanta - Bayer Leverkusen


23.00 Barcelona - Galatasaray

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