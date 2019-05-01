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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final ilk maçları yarın oynanacak iki mücadele ile tamamlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın oynanacak iki mücadele ile tamamlanacak.


Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonu arasında gösterilen UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın oynanacak. TSİ 22.00'de başlayacak mücadelelerde, Eintracht Frankfurt evinde Chelsea ile mücadele edecek. Günün diğer maçında ise Arsenal, Valencia'yı konuk edecek. Bu müsabakaların rövanşları 9 Mayıs Perşembe günü yapılacak.


UEFA Avrupa Ligi'nde final ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.

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