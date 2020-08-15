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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler, yarın ve 17 Ağustos Pazartesi günü oynanacak yarı final karşılaşmalarıyla belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, yarın ve 17 Ağustos Pazartesi günü oynanacak yarı final karşılaşmalarıyla belli olacak.


UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yarın ve 17 Ağustos Pazartesi günü yapılacak maçlarla yaşanacak. Korona virüs salgını nedeniyle 8'li final formatıyla düzenlenen UEFA Avrupa Ligi'nin yarı final karşılaşmaları Almanya'da tek maç eleme usulüne göre oynanacak.


İlk yarı final maçında Sevilla ile Manchester United yarın TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Yarı finalin diğer müsabakasında ise Inter ile Shakhtar Donetsk, 17 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.00'de mücadele edecek.

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