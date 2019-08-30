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UEFA Avrupa Ligi'nde yılın futbolcusu: Eden Hazard

UEFA Avrupa Ligi’nde geçtiğimiz sezonun en iyi futbolcusu Real Madrid’in Belçikalı yıldızı Eden Hazard seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz sezonun en iyi futbolcusu Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard seçildi. Hazard geçtiğimiz sezon Chelsea ile kupayı kazanmıştı.


UEFA Avrupa Ligi grup kuralarının çekildiği Monaco'da geçtiğimiz sezonun ödülleri de dağıtıldı. 2018-2019 sezonun en iyi oyuncusu Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazard oldu. Hazard, geçtiğimiz sezon eski takımı Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi kazanmıştı.


28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.


Eden Hazard, bu yaz transfer döneminde 100 milyon Euro karşılığında Chelsea'den Real Madrid'e transfer oldu.

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