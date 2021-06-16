UEFA, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ne resmi katılım belgesi gönderdi

Süper Lig 2020-2021 sezonunu ikinci sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılma hakkı kazanan Galatasaray'a, UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldi.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda; sarı-kırmızılıların 2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2021-2022 sezonu UEFA Gençlik Ligi'ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği belirtilerek, "Takımınız, 2021/22 sezonu grup aşamasına katılmaya hak kazanırsa, 2021/22 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2021/22 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz. Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, Kulübünüzün 2021/22 UEFA Şampiyonlar Ligi Yükümlülüklerinin 4.01 Paragrafına göre, tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız. Aynı Yükümlülüklerin 4.05. Paragrafına uygun olarak, Kulübünüz UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Aşamasına katılmaya hak kazanırsa, 2021/22 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2021/22 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizlere başarılı bir sezon dileriz" denildi.