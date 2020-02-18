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UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinin topunu tanıttı

UEFA, İstanbul’da düzenlenecek olan 2020 Şampiyonlar Ligi Finali’nde kullanılacak olan topu resmi internet sitesinden tanıttı.

UEFA, İstanbul'da düzenlenecek olan 2020 Şampiyonlar Ligi Finali'nde kullanılacak olan topu resmi internet sitesinden tanıttı.


UEFA, 2020 yılında İstanbul'da düzenlenecek olan Şampiyonlar Ligi finalinde kullanılacak topu tanıttı. 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalin resmi maç topunda İstanbul temaları göze çarpıyor. Topun tasarımın merkezinde Doğu ve Batı'yı birleştiren İstanbul Boğazı yer alıyor.


UEFA'nın resmi sitesinden yayımlanan fotoğraflarda final topunun, şampiyonluğa ulaşan takımın müzesine götüreceği kupayla birlikte Atatürk Olimpiyat Stadı ve Haliç'te çekilmiş görselleri bulunuyor.

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