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UEFA Konferans Ligi: Basel: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda İsviçre’nin Basel takımı ile karşılaşıyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımı ile karşılaşıyor. Bordo-mavili ekip, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada sağ kanattan Abdülkadir'in pasında sol kanatta topla buluşan Trezeguet'in ceza yayına yaklaşırken yaptığı vuruşta kaleci son anda topu kornere çeldi.


13. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla buluşan Amdouni'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu ağlara gitti. 1-0


25. dakikada Larsen'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Hitz topu güçlükle çeldi.


26. dakikada ceza sahası içinde Gomez, Kade tarafından yere düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi.


27. dakikada beyaz noktanın başına geçen Bakasetas'ın şutunda top yandan auta çıktı.


30. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Zeqiri'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.



Stat: St. Jakob-Park


Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar


Basel: Hitz, Lang, Diouf, Amdouni, Zeqiri, Frei, Pelmard, Burger, Kade, Xhaka, Novoa


Yedekler: Mirko Salvi, De Mol, Kasim Nuhu, Galache, Hugo Vogel, Essiam, Liam Millar, Bradley Fink, Darian Males, Dan Ndoye


Teknik Direktör: Heiko Vogel


Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Denswil, Doğucan, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Gomez


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Eren Elmalı, Peres, Arif Boşluk, Naci Ünüvar, Gbamin, Bardhi, Yusuf Yazıcı, Umut Bozok


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Amdouni (dk. 13) (Basel)


Sarı kartlar: Doğucan, Larsen (Trabzonspor)

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