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UEFA Konferans Ligi kuraları çekildi

UEFA Konferans Ligi kura çekimi, Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

UEFA Konferans Ligi kura çekimi, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 8 grubun yer aldığı organizasyonda 32 takım mücadele edecek. Maçlar 16 Eylül'de başlayacak ve final 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.


UEFA Konferans Ligi kura çekimi, İstanbul'un ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 8 grupta 32 takımın mücadele edeceği Konferans Ligi, UEFA tarafından ilk kez organize ediliyor. Grup maçları, UEFA Avrupa Ligi'yle aynı gün oynanacak. 16 Eylül'de başlayacak olan maçlar, 9 Aralık'ta bitecek. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar direkt olarak üst tura yükselecek. İkinci olan ekipler ise, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlarla Play-Off oynayacak. Final karşılaşması ise 25 Mayıs tarihinde Arnavutluk'un Başkenti Tiran'da oynanacak.



UEFA Konferans Ligi grupları şu şekilde:


A Grubu


LASK


Maccabi Tel-Aviv


Alashkert


Helsinki



B Grubu


Gent


Partizan


Flora Tallin


Anorthosis



C Grubu


Roma


Zorya


CSKA Sofya


Bodo



D Grubu


Alkmaar


Cluj


Jablonec


Randers



E Grubu


Slavia Prag


Feyenoord


Union Berlin


Maccabi Haifa



F Grubu


Kopenhag


PAOK


Slovan Bratislava


Lincoln Red



G Grubu


Tottenham


Rennes


Vitesse


Mura



H Grubu


Basel


Karabağ


Kairat Almaty


Omonia

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