UEFA Konferans Ligi: Rigas FS: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

UEFA Konferans Ligi A Grubu 3.
haftasında Başakşehir, Letonya deplasmanında Rigas ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
17. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan Saric'in şutu kaleyi bulmadı.
32. dakikada ceza sahası dışından Aleksic'in şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.
36. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası dışından çok sert vuran Mahmut'un şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.
Stat: Skonto
Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Grigoriu
Rigas FS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Panic, Mares, Saric, Simkovic, Emerson, Ilic
Yedekler: Cerniauskas, Nerugals, Sorokins, Maksimenko, Dubra, Zjuzins, Zaleiko, Rakels, Varslavans, Stuglis, Bill, Friesenbichler
Teknik Direktör: Viktors Morozs
Başakşehir: Muhammed, Caicara, Ndayishimiye, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Deniz Türüç, Bertrand Traore, Serdar Gürler, Okaka
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Hasan Ali, Efe Arda, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Biglia, Mounir Chouiar, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu