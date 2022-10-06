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UEFA Konferans Ligi: Rigas FS: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

UEFA Konferans Ligi A Grubu 3.

haftasında Başakşehir, Letonya deplasmanında Rigas ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar


17. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan Saric'in şutu kaleyi bulmadı.


32. dakikada ceza sahası dışından Aleksic'in şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.


36. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası dışından çok sert vuran Mahmut'un şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.



Stat: Skonto


Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Grigoriu


Rigas FS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Panic, Mares, Saric, Simkovic, Emerson, Ilic


Yedekler: Cerniauskas, Nerugals, Sorokins, Maksimenko, Dubra, Zjuzins, Zaleiko, Rakels, Varslavans, Stuglis, Bill, Friesenbichler


Teknik Direktör: Viktors Morozs


Başakşehir: Muhammed, Caicara, Ndayishimiye, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Deniz Türüç, Bertrand Traore, Serdar Gürler, Okaka


Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Hasan Ali, Efe Arda, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Biglia, Mounir Chouiar, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

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