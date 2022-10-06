İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

UEFA Konferans Ligi: Rigas FS: 0 - Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

UEFA Konferans Ligi A Grubu 3.

haftasında Başakşehir, Letonya deplasmanında Rigas ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Deniz'in ortasında Aleksic'in kafa vuruşunu savunma kornere gönderdi.


56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ilic'in şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.


60. dakikada savunmadan dönen topla buluşan Berkay'ın ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors'un kucağında kaldı.


72. dakikada ceza sahası içi sol çaprazdan Okaka'nın şutunda savunma ayak koyarak mutlak bir gol pozisyonunu önledi.



Stat: Skonto


Hakemler: Radu Petrescu, Radu Ghinguleac, Mircea Grigoriu


Rigas FS: Steinbors, Jatta, Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin (Rakels dk. 85 ?), Panic, Mares, Saric (Zjuzins dk. 90 ?), Simkovic, Emerson (Friesenbichler dk. 46), Ilic (Maksimenko dk. 81 ?)


Yedekler: Cerniauskas, Nerugals, Sorokins, Dubra, Zaleiko, Varslavans, Stuglis, Bill


Teknik Direktör: Viktors Morozs


Başakşehir: Muhammed, Caicara (Ömer Ali dk. 81 ?), Ndayishimiye, Touba, Lima (Hasan Ali dk. 88 ?), Mahmut (Biglia dk. 87 ?), Aleksic (Berkay dk. 59), Deniz Türüç (Mounir dk. 81 ?), Bertrand Traore, Serdar Gürler, Okaka


Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Efe Arda, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Kırmızı kart: Simkovic (dk. 70) (Rigas)


Sarı kartlar: Mares, Steinbors (Rigas), Mahmut (Başakşehir)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.