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UEFA Kupası Türkiye'ye geliyor

UEFA Avrupa Ligi’nin resmi sponsorlarından Enterprise, Bakü’de gerçekleşecek final müsabakası öncesinde 5-6 Şubat tarihlerinde UEFA Kupası’nı Türkiye’ye getiriyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi sponsorlarından Enterprise, Bakü'de gerçekleşecek final müsabakası öncesinde 5-6 Şubat tarihlerinde UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getiriyor.



Futbol tarihine 1971-72 sezonuyla beraber giren ve geride kalan 48 yılda Avrupa'nın en önemli futbol müsabakaları arasındaki yerini alan UEFA Avrupa Ligi, bu yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek finalle sahibini bulacak. Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden Enterprise Rent-A-Car, özgün tasarımıyla dünyada futbolun sembollerinden birisi olarak gösterilen UEFA Kupası'nı, Bakü'deki dev final öncesinde 5-6 Şubat tarihlerinde İstanbul'da sergileyecek.



Enterprise'ın 2015 yılından bu yana UEFA Avrupa Ligi'nin resmi sponsorları arasında yer aldığını belirten Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, “Geçtiğimiz yıl yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde UEFA sponsorluğumuz, 2021 yılına kadar uzatıldı. Yani, Avrupa'nın en prestijli futbol müsabakalarından UEFA Avrupa Ligi'ne olan desteğimiz toplamda 7 yılı kapsayacak. Bu kapsamda UEFA Kupası, 5-6 Şubat'ta İstanbul'da olacak ve çeşitli etkinliklerle kupayı halkımızla buluşturacağız” dedi.

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