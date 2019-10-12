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UEFA, millilerin asker selamını incelemeye aldı

UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, Türkiye A Milli Takımı futbolcularının Arnavutluk maçında attıkları gol sonrası yaptıkları asker selamı için inceleme başlatacaklarını söyledi.


UEFA İletişim Direktörü Philip Townsend, İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya yaptığı açıklamada, dün oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H grubu Türkiye - Arnavutluk maçında, millilerin attığı gol sonrası yaptığı asker selamı için inceleme başlatacaklarını söyledi.


Townsend açıklamasında, "Bu sevinci görmedim ancak bir provokasyon olabilir. Regülasyonlar politik ve dini farklılıklara yönelik hareketleri yasaklıyor. Kontrol edeceğimin garantisini verebilirim" dedi.

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