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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme: PAOK: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2.

Ön Eleme Turu'nda PAOK deplasmanında boy gösterdi. Yunanistan temsilcisi ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 3-1 kazandı. Beşiktaş'ın tek golü Larin'den geldi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Oğuzhan Özyakup'un güzel pasında savunmanın arkasına sarkan Lens, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Zivkovic'e nişanladı.


57. dakikada Lens'in pasında ceza sahasında topla buluşan Oğuzhan direkt kaleye gönderdi, PAOK savunması araya girerek topu kornere gönderdi.


58. dakikada El Kaddouri'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Limnios'un yerden vuruşunda kaleci Ersin çok net bir pozisyonda gole izin vermedi.


67. dakikada Limnios'un ceza sahasına gönderdiği ortada Tzolis sert vurdu, kaleci Ersin bu pozisyonda da başarılıydı.


77. dakikada Lens'in sağdan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Larin kafayı vurdu ancak top yandan dışarıya çıktı.


83. dakikada Lens sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Ön direğe hareketlenen Umut'un vuruşunda kaleci Zivkovic topu kontrol etti.



Stat: Toumba


Hakemler: Daniele Doveri, Matteo Passeri, Dario Cecconi


PAOK: Zivkovic, Ingason, Varela, Michailidis, Rodrigo (Limnios dk. 45), El Kaddouri, Schwab, Giannoulis, Tzolisx (Jaba dk. 84 ?), Pelkas (Esiti dk. 76), Akpom


Yedekler: Paschalakis, Angel Crespo, Biseswar, Swiderski


Teknik Direktör: Abel Ferreira


Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton ?, N'Sakala ? (Umut dk. 82 ?), Atiba, Necip, Boyd ? (Oğuzhan dk. 46), Mensah (Dorukhan dk. 70), N'Koudou, Larin


Yedekler: Utku, Roco, Rıdvan, Güven


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Tzolis (dk. 7 ve dk. 24), Pelkas (dk. 30) (PAOK), Larin (dk. 36) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: N'Sakala (Beşiktaş), Michailidis, Ingason, El Kaddouri, Pelkas (PAOK)

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