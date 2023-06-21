UEFA Şampiyonlar Ligi 2.
Ön Eleme Turu'ndaki eşleşmeler belli oldu.
Ön Eleme Turu kuraları, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde çekildi. Kurada Türkiye'den Galatasaray yer aldı. Sarı-kırmızılılar, Zalgiris Vilnius - FC Struga eşleşmesi galibi ile mücadele edecek. 2. ön eleme turun da ilk maçlar 25 veya 26 Temmuz, rövanşlar ise 1 veya 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turundaki diğer eşleşmeler ise şu şekilde:
Zalgiris Vilnius / Struga - Galatasaray
Ballkani / Ludogorets - Olimpija Ljubljana / Valmiera
Rakow Czestochowa / Flora Tallinn - Lincoln Red Imps / Karabağ
Klaksvik / Ferencvaros - Hacken / The New Saints
HJK Helsinki / Larne - Molde
Shamrock Rovers / Ön elemeden gelecek takım - Kopenhag
Farul Constanta / Sheriff Tiraspol - Hamrun Spartans / Maccabi Haifa
Aris Limassol - Partizani / BATE Borisov
Urartu / Zrinjski - Slovan Bratislava / Swift Hesper
GNK Dinamo - Astana / Dinamo Tiflis
Dnipro-1 - Panathinaikos
Servette - Genk