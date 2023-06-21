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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki eşleşmeler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.

Ön Eleme Turu'ndaki eşleşmeler belli oldu.


Ön Eleme Turu kuraları, UEFA'nın İsviçre'nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde çekildi. Kurada Türkiye'den Galatasaray yer aldı. Sarı-kırmızılılar, Zalgiris Vilnius - FC Struga eşleşmesi galibi ile mücadele edecek. 2. ön eleme turun da ilk maçlar 25 veya 26 Temmuz, rövanşlar ise 1 veya 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.


Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turundaki diğer eşleşmeler ise şu şekilde:



Zalgiris Vilnius / Struga - Galatasaray



Ballkani / Ludogorets - Olimpija Ljubljana / Valmiera



Rakow Czestochowa / Flora Tallinn - Lincoln Red Imps / Karabağ



Klaksvik / Ferencvaros - Hacken / The New Saints



HJK Helsinki / Larne - Molde



Shamrock Rovers / Ön elemeden gelecek takım - Kopenhag



Farul Constanta / Sheriff Tiraspol - Hamrun Spartans / Maccabi Haifa



Aris Limassol - Partizani / BATE Borisov



Urartu / Zrinjski - Slovan Bratislava / Swift Hesper



GNK Dinamo - Astana / Dinamo Tiflis



Dnipro-1 - Panathinaikos



Servette - Genk

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