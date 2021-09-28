UEFA Şampiyonlar Ligi: Ajax: 2 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Mücadelede ilk yarı Ajax'ın 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada sol kanatta topla ilerleyen Dusan Tadic çalımlarla ceza sahası içine girdi. Pasında kale önünde topu kontrol eden Steven Berghuis, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

26. dakikada son çizgide Sebastien Haller topu penaltı noktasına gönderdi ve Edson Alvarez hiç bekletmeden kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Ersin Destanoğlu topu son anda çeldi.

40. dakikada Haller'in sağ kanattan kale arkasında pasında müsait durumda topla buluşan Tadic'in kötü vuruşunda top yandan dışarı gitti.

43. dakikada Berghuis'in ceza sahası dışı sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Haller, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Johan Cruyff

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu

Ajax: Remko Pasveer, Jurrien Timber, Edson Alvarez, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Lisandro Martinez, Ryan Gravenberch, Dusan Tadic, Steven Berghuis, Antony, Sebastien Haller

Yedekler: Jay Gorter, Charlie Setford, Perr Schuurs, Devyne Rensch, Nicolas Tagliafico, Davy Klaassen, Mohammed Kudus, Kenneth Taylor, David Neres, Danilo, Zakaria Labyad, Mohammed Daramy

Teknik Direktör: Erik ten Hag

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Fabrice N'Sakala, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Josef de Souza, Salih Uçan, Can Bozdogan, Michy Batshuayi, Kenan Karaman

Yedekler: Mert Günok, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Steven Berghuis (dk. 17), Haller (dk. 43) (Ajax)