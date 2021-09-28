UEFA Şampiyonlar Ligi: Ajax: 2 - Beşiktaş: 0 (Maç sonucu)

Mücadele Ajax'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada topla birlikte ilerleyen Kenan Karaman'ın ceza sahası içinde vuruşunda top ağlara gitse de ceza yayı gerisinde Timber'in daha önce yerde kalması sonucu hakem Bastien, faul gerekçesi ile golü sağmadı.

69. dakikada Dusan Tadic'in sol kanattan ortasında müsait pozisyonda kafa vuruşunu yapan Sebastien Haller, kafa vuruşunu yaptı ve top az farkla üstten auta gitti.

Stat: Johan Cruyff

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu

Ajax: Remko Pasveer, Jurrien Timber, Edson Alvarez, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Lisandro Martinez, Ryan Gravenberch, Dusan Tadic, Steven Berghuis (Davy Klaassen dk. 72), Antony (David Neres dk. 71), Sebastien Haller

Yedekler: Jay Gorter, Charlie Setford, Perr Schuurs, Devyne Rensch, Nicolas Tagliafico, Mohammed Kudus, Kenneth Taylor, Danilo, Zakaria Labyad, Mohammed Daramy

Teknik Direktör: Erik ten Hag

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz (Gökhan Töre dk. 46), Fabrice N'Sakala, Serdar Saatçı, Umut Meraş (Berkay Vardar dk. 73), Josef de Souza, Salih Uçan (Oğuzhan Özyakup dk. 46), Can Bozdogan, Michy Batshuayi, Kenan Karaman

Yedekler: Mert Günok, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Steven Berghuis (dk. 17), Haller (dk. 43) (Ajax)

Sarı kartlar: Can Bozdogan, Michy (Beşiktaş)