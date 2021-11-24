UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Ajax: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5.
hafta maçında Beşiktaş, sahasında Hollanda temsilcisi Ajax ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan 3'ün sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
11. dakikada Pjanic'in pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rosier'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
20. dakikada sağ taraftan Rosier'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Mazzouri'nin elle müdahalesini hakem Irfan Peljito VAR'a danışarak penaltı noktasını gösterdi.
22. dakikada Ghezzal'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
42. dakikada Pjanic'in pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Larin'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onana oyun alanına çeldi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Irfan Peljito, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Pjanic, Mehmet Topal, Ghezzal, N'koudou, Teixeira, Larin
Yedekler: Ersin, Welinton, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba, Necip Uysal, Kenan Karaman, Batshuayi
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Klaassen, Berghuls, Gravenberch, Neres, Daramy, Tadic
Yedekler: Gorter, Pasveer, Timber, Pereira, Rensch, Blind, Labyad, Haller, Taylor
Teknik Direktör: Erik ten Hag
Gol: Ghezzal (dk. 22 pen.) (Beşiktaş)