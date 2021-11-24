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UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Ajax: 2 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5.

hafta maçında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada savunmadan atılan ara pasta ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Tagliafico'nun yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Haller'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


58. dakikada sağ taraftan Neres'in ceza sahasına ortasında ön direkte Haller'in kontrol ederek yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.


69. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Martinez'in arka direğe gönderdiği topa Haller'in dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2



Stat: Vodafone Park


Hakemler: Irfan Peljito, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo


Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero (Necip Uysal dk. 81 ?), Umut Meraş, Pjanic (Salih Uçan dk. 81 ?), Mehmet Topal (Atiba dk. 81 ?), Ghezzal (Batshuayi dk. 67), N'koudou, Teixeira (Can Bozdoğan dk. 59), Larin


Yedekler: Ersin, Welinton, Oğuzhan Özyakup, Kenan Karaman


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Ajax: Onana, Mazraoui (Timber dk. 72), Schuurs(Rensch dk. 77), Martinez, Tagliafico (Blind dk. 77), Klaassen, Berghuls (Taylor dk. 83 ?), Gravenberch, Neres, Daramy (Haller dk. 46), Tadic


Yedekler: Gorter, Pasveer, Pereira, Labyad


Teknik Direktör: Erik ten Hag


Goller: Ghezzal (dk. 22 pen.) (Beşiktaş), Haller (dk. 54 ve 69) (Ajax)


Sarı kartlar: Haller (Ajax), Larin (Beşiktaş)

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