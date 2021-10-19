UEFA Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş: 1 - Sporting CP: 3 (İlk yarı)

Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada Sporting CP savunmadan çıkmak isterken Roiser, yaptığı baskı sonrası sağ kanatta rakibinin pozisyonunu bozdu. Seken topun sahibi olan Ghezzal'ın ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı plase vuruş uzak kale direğinin hemen yanından auta gitti.

15. dakikada sağ kanatta topla ilerleyen Porro'nun son çizgiye inmeden ceza sahasına yerden kestiği ortada Sarabia'nın sağ çaprazdan vuruşunu kaleci Ersin kornere çeldi.

15. dakikada Gonçalves'in sağdan kullandığı kornerde ceza alanında Inacio kafayla topu altıpas önüne indirdi. Savunmanın gerisinden gelen Coates'in uçarak yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

24. dakikada Pjanic'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasına gönderilen ortaya uzak noktada altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Larin'in kafa vuruşu filelere gitti. 1-1

27. dakikada sağ taraftan Gonçalves'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanına yapılan ortada Paulinho kafayla topu arka direğe kesti. Coates, rakibinden önce iyi yükselip yaptığı kafa vuruşuyla takımını yeniden öne geçirdi. 1-2

38. dakikada Josef'in rakip yarı alana geçer geçmez gönderdiği uzun topta savunmanın arkasına sarkıp meşin yuvarlağın sahibi olan Batshuayi'nin ceza sahası hafif sol çaprazından çektiği şut direkten oyun alanına döndü.

41. dakikada Sarabia'nın soldan kullandığı kornerde penaltı noktası önlerinden Coates'in kafa vuruşunda kaleci Ersin üzerine gelen topu oyun alanına çeldi. Oyunu bir süre devam ettiren hakem Vincic, daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra topun Vida'nın eline çarptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Sarabia, meşin yuvarlağı Ersin'in sağından filelerle buluşturdu. 1-3

45+1. dakikada Welinton'un savunma arkasına gönderdiği hava topunda Teixeira'nın ceza sahası sağ çaprazından meşin yuvarlak yere düşmeden yaptığı dönerek vuruş ağlara gitti. Ancak gol VAR'da dinlendikten sonra ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentine Rosier, Welinton, Domagol Vida, Fabrice N'Sakala, Josef de Souza, Rachid Ghezzal, Alex Teixeira, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Michy Batshuayi

Yedekler: Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Necip Uysal, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sporting CP: Antonio Adan, Zouhair Feddal, Sebastian Coates, Gonçalo Inacio, Matheus Reis, Joao Palhinha, Matheus Nunes, Pedro Porro, Sarabia, Pedro Gonçalves, Paulinho

Yedekler: Andre Paulo, Joao Virginia, Jovane Cabral, Nuno Santes, Luis Neto, Manuel Ugarte, Ruben Vinagre, Tiago Tomas, Ricardo Esgaio, Daniel Bragança

Teknik Direktör: Ruben Amorim

Goller: Coates (dk. 15 ve 27), Sarabia (dk. 44 pen.) (Sporting CP), Larin (dk. 24) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Porro (Sporting CP), Vida (Beşiktaş)