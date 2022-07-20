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UEFA Şampiyonlar Ligi: Dinamo Kiev: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.

Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya'da Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada sol kanattan Rossi'nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Joshua King'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.


14. dakikada sol kanattan Ferdi'nin ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunu kaleci güçlükle çeldi.


32. dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Ferdi'nin şutunda kaleci gole izin vermedi.



Stat: Miejski


Hakemler: Glenn Nyberg, Mahbod Beigi, Andreas Söderqvist


Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Shaparenko, Sydorchuk, Tsygankov, Verbic, Buyalskiy, Besedin


Yedekler: Neshcheret, Boyko, Vivcharenko, Burda, Tymchyk, Syrota, Andriyevskiy, Garmash, Karavaev, Kravchenko, Vanat, Antyukh


Teknik Direktör: Mircea Lucescu


Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Rossi, King, Valencia


Yedekler: Ertuğrul Çetin, Tisserand, Novak, Burak Kapacak, Lincoln, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Miha Zajc, Crespo, Emre Mor, Serdar Dursun


Teknik Direktör: Jorge Jesus


Sarı kart: King (Fenerbahçe)

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