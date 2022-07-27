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UEFA Şampiyonlar Ligi: Fenerbahçe: 0 - Dinamo Kiev: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.

Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada sağdan İrfan Can'ın kullandığı köşe vuruşunda Dinamo Kiev savunması topu uzaklaştırdı. Dönen topla buluşan İsmail Yüksek'in vuruşunda altıpas üzerinde oluşan karambolde topla buluşan Rossi'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


20. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza yayı önü sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.


22. dakikada Dinamo Kiev savunmasının uzaklaştırmak istediği top İrfan Can'da kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden pasında topla buluşan King'in şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafına doğru açıldı. Çizgi üzerinde Valencia topu kontrol ederek dar açıdan kaleye yaptığı vuruşta Dinamo Kiev savunması topu kornere gönderdi.



Stat: Ülker


Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Domenico Rocca


Fenerbahçe: Altay, Osayi- Samuel, Tisserand, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Rossi, King, Valencia


Yedekler: Ertuğrul Çetin, Pelkas, Henrique, Serdar Dursun, Bruma, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Zajc, Crespo, Novak, Burak Kapacak, Emre Mor


Teknik Direktör: Jorge Jesus


Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Zabamyi, Popov, Dubinchak, Shaparenko, Sydorchuk, Tsygankov, Buyalskiy, Verbic (Vanat dk. 38), Besedin


Yedekler: Boyko, Vivcharenko, Burda, Shepeliev, Andriyevskiy, Garmash, Karavaev, Kravchenko, Tymchyk, Syrota, Antiukh


Teknik Direktör: Mircea Lucescu


Sarı kartlar: Tsygankov, Sydorchuk, Dubinchak (Dinamo Kiev) İsmail Yüksek, Osayi-Samuel, Valencia (Fenerbahçe)

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