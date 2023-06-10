UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne saatler kala Taksim'de coşkulu görüntüler

Manchester City ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne saatler kala her iki takımın taraftarları Taksim'e akın etti. Taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlar eşliğinde eğlendi.

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali bugün saat 22.00'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. İtalya temsilcisi Inter ile İngiltere ekibi Manchester City arasındaki mücadele öncesi her iki takımdan 50 bin taraftarlar dev maçı izlemek için İstanbul'a geldi. Taraftarların yoğunluk oluşturduğu yerlerden biri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. Meydanın ortasına kurulan UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nın dev maketi büyük ilgi görürken, birçok kişi kupa maketiyle fotoğraf çektirdi. Taraftarlar meşaleler yakıp, tezahürat ederek eğlendi.

"Hakan Çalhanoğlu çok iyi bir oyuncu"

Maçı izlemeye gelen bir Inter taraftarı, "Sonuna kadar İtalya, sonuna kadar Inter. Benim favori oyuncum tek bir oyuncu değil, tüm takım. Hakan Çalhanoğlu'nu tanıyorum. O çok iyi bir oyuncu" dedi.

"Bence bu maç 3-1 biter"

Bir Manchester City taraftarı ise, "Bence bu maç 3-1 biter. Benim takımdaki favori oyuncum Bernardo Silva. İlkay Gündoğan'ı da tanıyorum. O bir Türk, onu çok seviyorum. İstanbul'a ilk kez geldim ve çok beğendim" diye konuştu.

"Manchester City taraftarlarına kırmızı kart gösteriyorum"

Elindeki kırmızı kartı Manchester City taraftarlarına gösteren bir vatandaş, "Ben onların tarafındayım. İtalyanız, Hakan Çalhanoğlu'nu destekliyoruz. Gördüğüm tüm Manchester City taraftarlarına kırmızı kart gösteriyorum. Üzerimde Galatasaray forması var. Görenler, siz şampiyonsunuz biz de şampiyonuz diyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Galatasaray bir dünya markasıdır" şeklinde konuştu.

"Kazanmayı umut ediyoruz. 3-1 kazanacağız"

Bir başka Manchester City taraftarı da, "Bana neden kırmızı kart gösterdiğini bilmiyorum. Manchesterlıyım. Kazanmak zorundayız, kazanmayı umut ediyoruz. 3-1 kazanacağız. İstanbul'a ilk kez geliyorum ve İstanbul çok güzel” ifadelerini kullandı.