UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 - Paris Saint-Germain: 0 (İlk yarı)

maçında Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada savunma arkasına atılan topla bulaşan Di Maria'nın şutunu Muslera iki hamlede kontrol etti.

11. dakikada sağ kanattan gelişen PSG atağında Meunier'in yerden açtığı ortaya penaltı noktası üzerinden vuran Di Maria'nın şutunu Muslera güçlükle kornere çekti.

15. dakikada Galatasaray'ın kaybettiği topta Di Maria'nın ara pasında İcardi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Muslera'nın dokunduğu topu alan Sarabia'nın sert şutu yan ağlarda kaldı.

18. dakikada Donk ile duvar pası yapan ve ceza sahası çizgisi üzerinden kaleyi düşünen Seri'nin şutu az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada Silva'nın savunmadan şişirdiği topu Sarabia'ya ceza alanı içinde iyi kontrol etti. Ancak tehlikeyi Marcao araya girerek önledi ve topu kornere yolladı.

26. dakikada Galatasaray ceza alanına gönderilen ortada Mariano kaleci Muslera'ya dönmek istedi. Araya giren Bernat'ın aşırtma vuruşu üstten auta çıktı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Ömer Bayram, Feghouli, Selçuk, Adem, Andone

Teknik Direktör: Fatih Terim

Paris Saint-Germain: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Verratti, Sarabia, Di Maria, İcardi

Yedekler: Sergio Rico, Kurzawa, Diallo, Parades, Herrera Chopo-Moting, Mbappe

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Sarı Kartlar: İcardi, Thomas Tuchel (Teknik direktör) (PSG)