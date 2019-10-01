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UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 - Paris Saint-Germain: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2.

maçında Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada savunma arkasına atılan topla bulaşan Di Maria'nın şutunu Muslera iki hamlede kontrol etti.


11. dakikada sağ kanattan gelişen PSG atağında Meunier'in yerden açtığı ortaya penaltı noktası üzerinden vuran Di Maria'nın şutunu Muslera güçlükle kornere çekti.


15. dakikada Galatasaray'ın kaybettiği topta Di Maria'nın ara pasında İcardi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Muslera'nın dokunduğu topu alan Sarabia'nın sert şutu yan ağlarda kaldı.


18. dakikada Donk ile duvar pası yapan ve ceza sahası çizgisi üzerinden kaleyi düşünen Seri'nin şutu az farkla yandan auta çıktı.


22. dakikada Silva'nın savunmadan şişirdiği topu Sarabia'ya ceza alanı içinde iyi kontrol etti. Ancak tehlikeyi Marcao araya girerek önledi ve topu kornere yolladı.


26. dakikada Galatasaray ceza alanına gönderilen ortada Mariano kaleci Muslera'ya dönmek istedi. Araya giren Bernat'ın aşırtma vuruşu üstten auta çıktı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz


Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Falcao


Yedekler: Okan, Şener, Ömer Bayram, Feghouli, Selçuk, Adem, Andone


Teknik Direktör: Fatih Terim


Paris Saint-Germain: Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Gueye, Verratti, Sarabia, Di Maria, İcardi


Yedekler: Sergio Rico, Kurzawa, Diallo, Parades, Herrera Chopo-Moting, Mbappe


Teknik Direktör: Thomas Tuchel


Sarı Kartlar: İcardi, Thomas Tuchel (Teknik direktör) (PSG)

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