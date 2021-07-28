İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 - PSV Eindhoven: 1 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.

Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, PSV Eindhoven'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


26. dakikada sol çaprazda topla buluşarak ceza sahasına giren Gakpo vuruşunu yaparken savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


37. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Muslera'nın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışı sağ çaprazında önünde bulan Madueke'nin sert şutunda Marcao'ya da çarpan top ağlara gitti. 0-1



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Stefano Alassio


Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed


Yedekler: Berk Balaban, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor, Ryan Babel, Atalay Babacan, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne


Teknik Direktör: Fatih Terim


PSV Eindhoven: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze, Van Ginkel, Madueke, Zahavi, Gakpo


Yedekler: Vincent Müller, Yvon Mvogo, Jordan Teze, Armando Obispo, Nick Viergever, Davy Pröpper, Mauro Junior, Bruma, Fredrik Oppegard, Fode Fofana, Yorbe Vertessen


Teknik Direktör: Roger Schmidt


Gol: Madueke (dk. 37) (PSV Eindhoven)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.