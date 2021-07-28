UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 - PSV Eindhoven: 1 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.
Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, PSV Eindhoven'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
26. dakikada sol çaprazda topla buluşarak ceza sahasına giren Gakpo vuruşunu yaparken savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
37. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Muslera'nın uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışı sağ çaprazında önünde bulan Madueke'nin sert şutunda Marcao'ya da çarpan top ağlara gitti. 0-1
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Stefano Alassio
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed
Yedekler: Berk Balaban, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor, Ryan Babel, Atalay Babacan, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Fatih Terim
PSV Eindhoven: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze, Van Ginkel, Madueke, Zahavi, Gakpo
Yedekler: Vincent Müller, Yvon Mvogo, Jordan Teze, Armando Obispo, Nick Viergever, Davy Pröpper, Mauro Junior, Bruma, Fredrik Oppegard, Fode Fofana, Yorbe Vertessen
Teknik Direktör: Roger Schmidt
Gol: Madueke (dk. 37) (PSV Eindhoven)