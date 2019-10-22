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UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 - Real Madrid: 1 (İlk yarı)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3.

maçında Real Madrid'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Belhanda'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Andone'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Courtois'dan geri geldi.


11. dakikada sağ çaprazdan Seri'nin kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Andone'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Courtois kornere çeldi.


14. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Benzema'nın ara pasında ceza sahası içinde Rodrygo topla buluştu. Rodrygo'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


18. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Hazard'ın içeri çevirdiği topa ceza yayı üzerinden Kroos'un yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


28. dakikada Kroos'un pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Hazard'ın Luyindama'dan sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


38. dakikada sol taraftan Babel'in içeri çevirdiği topa kale önünde Belhanda'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Courtois'a da kaldı.


41. dakikada sağ taraftan Kroos'un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Benzema'nın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini


Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, N'zonzi, Donk, Seri, Belhanda, Babel, Andone


Yedekler: Okan, Şener, Selçuk, Ömer, Feghouli, Emre, Adem


Teknik Direktör: Fatih Terim


Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kross, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzama


Yedekler: Areola, Mendy, Militao, İsco, Rodriguez, Vinicius Junior, Jovic


Teknik Direktör: Zinedine Zidane


Gol: Kroos (dk. 18) (Real Madrid)

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