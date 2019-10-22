UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 0 - Real Madrid: 1 (Maç sonucu)

maçında sahasında karşılaştığı Real Madrid'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Benzema ile yaptığı verkaç sonrası ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hazard'ın sol çaprazda dar açıda yaptığı vuruşta kaleci Muslera iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

64. dakikada ceza yayı üzerinden Benzema'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Hazard'ın kaleci Muslera'yı geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

75. dakikada sol taraftan Marcelo'nun pasında topla buluşan Benzema'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

84. dakikada sol taraftan Ömer'in içeri çevirdiği topa ön direkte N'zonzi'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, N'zonzi, Donk (Feghouli dk. 46), Seri (Emre Mor dk. 75), Belhanda (Ömer Bayram dk. 66), Babel, Andone

Yedekler: Okan, Şener, Selçuk, Adem

Teknik Direktör: Fatih Terim

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Kross, Valverde (Rodriguez dk. 79), Rodrygo (Jovic dk. 82 ?), Hazard (Vinicius dk. 79), Benzama

Yedekler: Areola, Mendy, Militao, Isco

Teknik Direktör: Zinedine Zidane

Gol: Kroos (dk. 18) (Real Madrid)

Sarı kartlar: Seri, N'zonzi (Galatasaray), Kroos, Courtois (Real Madrid)