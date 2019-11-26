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UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Club Brugge: 0 (İlk yarı)

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5.

maçında Galatasaray, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada kazanılan serbest vuruşta Ömer Bayram direkt kaleye gönderdi. Mignolet'in çıkardığı top Feghouli'de kaldı. Bu futbolcunun ortasında Adem röveşatayla vuruşunu yaptı ancak top üstten az farkla auta gitti.


11. dakikada Nagatomo'nun pasında son çizgiye inen Ömer Bayram, ceza sahası içindeki Adem Büyük'e ortaladı. Bu futbolcu önce düzeltti ardından dönerek vurdu ve takımını öne geçirdi. 1-0


17. dakikada Muslera'nın uzaklaştırdığı topu Vanaken, Bonaventure'e indirdi. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı vuruş, Muslera'da kaldı.


36. dakikada sağ kanatta topla buluşan Diatta, ceza sahası içindeki Openda'ya ortaladı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda Muslera topu kornere gönderdi.


36. dakikada kazanılan korner atışında Diatta ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Vanaken'in kafa vuruşunda Muslera yine başarılıydı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko


Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri, Lemina, Feghouli, Belhanda, Ömer Bayram, Adem Büyük


Yedekler: Okan Kocuk, Selçuk İnan, Emin Bayram, Erencan Yardımcı, Gökay Güney, Işık Kaan Arslan, Emre Mor


Teknik Direktör: Fatih Terim


Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Simon Deli, Ricca, Rits, Balanta, Vanaken, Bonaventure, Diatta, Openda


Yedekler: Horvath, Sobol, Kossounou, Okereke, Schrijvers, Tau, De Ketelaere


Teknik Direktör: Philippe Clement


Gol: Adem Büyük (dk. 11) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Lemina, Mariano (Galatasaray), Ricca, Mata (Club Brugge)

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