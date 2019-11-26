UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Club Brugge: 1 (Maç sonucu)

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5.
maçında Galatasaray, Belçika temsilcisi Club Brugge'ü konuk etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını Adem Büyük'ün golüyle önde kapattığı mücadeleden, 90+2. dakikada yediği golle 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Diatte'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Vanaken kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top Muslera'da kaldı.
70. dakikada sol kanattan bindiren Ömer Bayram, son çizgiye iner inmez arka direkteki Adem Büyük'e ortasını yaptı. Bu futbolcunun zor pozisyonda vuruşunda top az farkla auta gitti.
75. dakikada sağ kanatta rakibinden kaptığı topla ceza sahası ön çizgisine gelen Feghouli, sol ayağıyla yerden vurdu ancak kaleci Mignolet gole izin vermedi.
78. dakikada Galatasaray ceza sahası içinde topla buluşan De Ketelaere, müsait pozisyondaki Schrijvers'i gördü. Bu futbolcunun gelişine şutunda top az farkla üstten auta gitti.
80. dakikada Belhanda'dan seken top, Schrijvers'in önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında savunmanın arkasına sarkan Okereke'nin şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
90+2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Diatta ceza sahası ön çizgisine kadar gidip sol ayağıyla yerden plase bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 1-1
90+2. dakikada attığı gol sonrasında Club Brugge tribünlerine giderek formasını çıkaran Diatte, bu hareketi sonrasında ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
90+2. dakikada yaşanan gol sevinci sırasında korner bayrağına tekme atan Mata, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Seri (Erencan Yardımcı dk. 90+4 ?), Lemina, Feghouli, Belhanda (Emre Mor dk. 87 ?), Ömer Bayram (Selçuk İnan dk. 80), Adem Büyük
Yedekler: Okan Kocuk, Emin Bayram, Gökay Güney, Işık Kaan Arslan
Teknik Direktör: Fatih Terim
Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Simon Deli, Ricca, Rits (De Ketelaere dk. 46), Balanta, Vanaken, Bonaventure (Schrijvers dk. 58), Diatta, Openda (Okereke dk. 77)
Yedekler: Horvath, Sobol, Kossounou, Tau
Teknik Direktör: Philippe Clement
Goller: Adem Büyük (dk. 11) (Galatasaray), Diatte (dk. 90+2) (Club Brugge)
Kırmızı kartlar: Diatte (dk. 90+2) Mata (dk. 90+2) (Club Brugge)
Sarı kartlar: Lemina, Mariano, Nagatomo, Emre Mor, Muslera, Hasan Şaş (Yardımcı Antrenör) (Galatasaray), Ricca, Mata, Diatta, Philippe Clement (Teknik direktör) (Club Brugge)