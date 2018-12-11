UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Porto: 2 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Galatasaray, taraftarı önünde Portekiz temsilcisi Porto'yu ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Feghouli'nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa ceza sahası dışından Ndiaye vurdu. Top bir anda Eren'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleciden seken topu Rodrigues tamamladı ancak savunma çizgi üzerinde müdahale etti. Bu pozisyonda Galatasaraylı futbolcular uzun süre penaltı itirazında bulundu.

13. dakikada Fernando'nun pasında sol kanatta topla buluşan Rodrigues, ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu, kaleci Casillas bu pozisyonda gole izin vermedi.

14. dakikada sağ kanattan bindiren Feghouli, rakibinin sağından atıp solundan geçerek ceza sahası içine girdi ve müsait durumdaki Eren'i gördü. Eren Derdiyok zoru başarıp topu yandan auta attı.

17. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Alex Telles, kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arkasına sarkan Felipe, kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 0-1

40. dakikada sol kanatta topla buluşan Hernani ceza sahası içine girer girmez Mariano'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Kulbakov penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada Hernani'nin düşürülmesi sonrasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Marega, topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı. 0-2

45. dakikada Ndiaye'nin pasında topla buluşan Rodrigues, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Kulbakov penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada Rodrigues'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Feghouli düzgün bir vuruş yaparak Casillas'ı mağlup etti. 1-2

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dimitri Zhuk, Oleg Maslyanko

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo, Donk, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren

Yedekler: İsmail, Ahmet Çalık, Selçuk, Linnes, Ömer, Onyekuru, Muğdat

Teknik Direktör: Fatih Terim

Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Herrera, Danilo, Sergio Oliveira, Adrian Lopez, Hernani, Marega

Yedekler: Vana, Awaziem, Brino Costa, Brahimi, Oliver Torres, Jorge, Andre Pereira

Teknik Direktör: Sergio Concieçao

Goller: Felipe (dk. 17), Marega (dk. 42 pen.) (Porto), Feghouli (dk. 45+1 pen.) (Galatasaray)