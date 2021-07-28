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UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - PSV Eindhoven: 2 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2.

Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, PSV Eindhoven'a 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikasında ceza yayı sol çaprazı yakınlarında topla buluşan Babel'in sert şutu üstten auta gitti.


58. dakikada van Ginkel ceza yayı üzerinde rakibini çalımladıktan sonra pasını Zahavi'ye aktardı. Bu oyuncunun hafif sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşu kaleci Muslera güçlükle kornere çeldi.


59. dakikada Götze'nin sağ kanattan altıpasın sağ çaprazına yaptığı ortaya hareketlenen van Ginkel'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2


74. dakikada Boscagli, ceza yayı üzerinde Diagne'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


75. dakikada kırmızı kart sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aytaç Kara'nın şutu kalenin hemen üzerinden dışarı gitti.


84. dakikada Emre Taşdemir'in sol kanattan son çizgiye inerek ön direğe yaptığı ortada Diagne'nin röveşata vuruşu direk dibinden ağlara gitti. 1-2



Stat: Fatih Terim Stadı


Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Stefano Alassio


Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram (Atalay Babacan dk. 75), Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç (Emre Taşdemir dk. 66), Barış Alper Yılmaz (Ryan Babel dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Arda Turan dk. 67), Mustafa Muhammed (Mbaye Diagne dk. 46)


Yedekler: Berk Balaban, Alpaslan Öztürk, Valentine Ozornwafor, Sofiane Feghouli, Radamel Falcao, Ali Yavuz Kol


Teknik Direktör: Fatih Terim


PSV Eindhoven: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze (Jordan Teze 90+1 ?), Van Ginkel (Davy Pröpper dk. 69), Madueke (Mauro Junior dk. 69), Zahavi (Nick Viergever dk. 75), Gakpo (Bruma dk. 90+1 ?)


Yedekler: Vincent Müller, Yvon Mvogo, Armando Obispo, Fredrik Oppegard, Fode Fofana, Yorbe Vertessen


Teknik Direktör: Roger Schmidt


Goller: Madueke (dk. 37), van Ginkel (dk. 59) (PSV Eindhoven), Diagne (dk. 84) (Galatasaray)


Kırmızı kart: Boscagli (dk. 74) (PSV Eindhoven)


Sarı kart: Aytaç Kara (Galatasaray)

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