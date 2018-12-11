UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 2 - Porto: 3 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Galatasaray, taraftarı önünde Portekiz temsilcisi Porto'yu konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibine sahasında 3-2 kaybederken, 67. dakikada 1 de penaltıdan yararlanamadı. Galatasaray, Schalke'nin sahasında Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etmesiyle, grubu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eren Derdiyok, ceza sahası yayı önündeki Rodrigues'e pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda top Casillas'ta kaldı.

56. dakikada Galatasaray çok etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Feghouli, bekletmeden Onyekuru'ya pasını aktardı. Onyekuru'nun sert şutu az farkla üstten auta gitti.

57. dakikada Ozan'ın kaptırdığı topta ceza sahası içine giren Hernani, pasını Sergio Oliveira'ya aktardı. Bu futbolcu rahat pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-3

59. dakikada Feghouli'nin kullandığı köşe vuruşunda Maicon'a çarpan top Eren'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden çektiği şut üstten auta gitti.

65. dakikada Mariano'nun pasında topla buluşan Rodrigues, savunmanın arkasına sarkan Eren'e çok güzel bir pas çıkardı. Eren'in dokunuşunda top ağlara gitti. 2-3

66. dakikada Feghouli'nin pasında topla buluşan Rodrigues, Maxi Pereira'dan müthiş bir hareketle sıyrıldı ancak yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada kazanılan penaltı atışında yeniden topun başına geçen Feghouli, bu kez çok sert vurdu. Top önce üst direğe, ardından da kale çizgisine çarpıp oyun alanına geri döndü.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dimitri Zhuk, Oleg Maslyanko

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo, Donk (Onyekuru dk. 46), Fernando, Ndiaye, Feghouli (Muğdat dk. 89 ?), Rodrigues, Eren

Yedekler: İsmail, Ahmet Çalık, Selçuk, Linnes, Ömer

Teknik Direktör: Fatih Terim

Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Herrera, Danilo, Sergio Oliveira (Awaziem dk. 82 ?), Adrian Lopez (Andre Pereira dk. 73), Hernani (Jorge dk. 73), Marega

Yedekler: Vana, Brino Costa, Brahimi, Oliver Torres

Teknik Direktör: Sergio Concieçao

Goller: Felipe (dk. 17), Marega (dk. 42 pen.), Sergio Oliveira (dk. 57) (Porto), Feghouli (dk. 45+1 pen.), Eren (dk. 65) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Fernando (Galatasaray), Marega (Porto)