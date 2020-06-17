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UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını açıkladı

UEFA’nın kritik toplantısında Şampiyonlar Ligi kararları belli oldu.

UEFA'nın kritik toplantısında Şampiyonlar Ligi kararları belli oldu. İstanbul'da oynanması planlanan final maçı Lizbon'a alınırken, UEFA, 2021 Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.


UEFA beklenen kararı verdi. Dün İhlas Haber Ajansı'nın açıkladığı Şampiyonlar Ligi Final programı, bugün UEFA tarafından duyuruldu. İstanbul'da oynanması planlanan 2020 Şampiyonlar Ligi Finali, Portekiz'in Lizbon şehrinde oynanacak. 12-23 Ağustos tarihleri arasında Lizbon'nda gerçekleşecek olan 8'li finalle birlikte Devler Ligi'nin kazananı belli olacak. UEFA, İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali'ni ise 1 yıl erteledi. İstanbul, 2021 yılının Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak. Avrupa Ligi maçları ise Almanya'daki 4 statta oynanacak. Avrupa Ligi'nin kazananı, Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen'de oynanacak olan karşılaşmaların ardından belli olacak.

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