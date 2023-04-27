UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde şampiyonluk kupası İstanbul'a geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Bu müsabaka öncesinde şampiyonluk kupası, İstanbul'a geldi ve Levent'te bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen toplantı ile basınla buluştu.

PepsiCo Türkiye İçecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Aslı Önder, heyecanlı olduklarını belirterek, "İsviçre'nin Nyon kentinden buraya geldi. Bugün ve yarın futbolseverlerle buluşturacağız. 2015 yılından beri Şampiyonlar Ligi'nin resmi sponsoruyuz. Finalin iki senedir İstanbul'da yapılması planlanıyordu ama yapılamadı. Güzel seneye, Cumhuriyetimizin 100. yılına denk geldi. En son 18 sene önce final İstanbul'daydı. Çok heyecanlı, hala akıllarda olan bir final oynandı. Bu seneki finalin de bu kadar heyecanlı olacağını umuyoruz. 220 ülkede milyarca insana ulaşan bir markayız. Futboldaki sosyal sorumluluk projelerin önem veriyoruz. TSYD ile de seminerler düzenledik. Bu etkinliklerimizi deprem bölgesinde de yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Firmanın Türkiye Yiyecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Seren Çankırı ise futbolu çok önemsediklerini ifade ederek, "İkonik UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İstanbul'da ağırlamaktan heyecan duyuyoruz. Türkiye'de uzun yıllardır futbolu destekliyoruz ve 10 Haziran'da kazanan takımın kaptanının kaldıracağı bu kupayı burada görmek bizim için bir onur. 'Kızlar Sahada' adlı sosyal girişimle iş birliği yaparak Türkiye'de kadın futbolunun gelişmesine ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına da katkıda bulunuyoruz. Umarım bu kupa bir gün Türk takımının kaptanın elinde havalara yükselir" şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Şampiyonlar Ligi kupası, futbolseverlerin ziyaret etmesi için yapılan alandaki yerini aldı. Kupa yarın saat 21.00'e kadar ziyaretçilere açık olacak.