UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22 sezonunun grup kuraları, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende çekiliyor. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Beşiktaş'ın rakipleri de çekilen kura sonrası belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi heyecanı İstanbul'da yaşanıyor. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kura çekiminde futbol dünyasından birçok isim yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle 2021'deki ev sahipliği hakkı Porto'ya verilen İstanbul'un 2023 yılındaki Şampiyonlar Ligi finalini düzenleyeceği açıklandı.