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UEFA Şampiyonlar Ligi: Manchester City: 0 - Inter: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında İngiliz ekibi Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda İtalyan takımı Inter ile karşı karşıya geliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında İngiliz ekibi Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İtalyan takımı Inter ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Bernardo Silva'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


27. dakikada De Bruyne'ün pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topa sahip olan Haaland'ın kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Onana meşin yuvarlağı çeldi.


45+1. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Akanji'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz


Manchester City: Ederson, Akanji, Ruben Dias, Ake, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne (Foden dk. 36), İlkay Gündoğan, Grealish, Haaland


Yedekler: Ortega, Carson, Walker, Phillips, Laporte, Julian Alvarez, Sergio Gomez, Mahrez, Perrone, Palmer, Lewis


Teknik Direktör: Pep Guardiola


Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco, Martinez, Dzeko


Yedekler: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, de Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Aslani, Mkhitaryan, D'ambrosio, Skriniar, Lukaku


Teknik Direktör: Simone Inzaghi

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