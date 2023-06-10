UEFA Şampiyonlar Ligi: Manchester City: 0 - Inter: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında İngiliz ekibi Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İtalyan takımı Inter ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Bernardo Silva'nın plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27. dakikada De Bruyne'ün pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topa sahip olan Haaland'ın kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Onana meşin yuvarlağı çeldi.

45+1. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Akanji'nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz

Manchester City: Ederson, Akanji, Ruben Dias, Ake, Stones, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne (Foden dk. 36), İlkay Gündoğan, Grealish, Haaland

Yedekler: Ortega, Carson, Walker, Phillips, Laporte, Julian Alvarez, Sergio Gomez, Mahrez, Perrone, Palmer, Lewis

Teknik Direktör: Pep Guardiola

Inter: Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco, Martinez, Dzeko

Yedekler: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, de Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Aslani, Mkhitaryan, D'ambrosio, Skriniar, Lukaku

Teknik Direktör: Simone Inzaghi