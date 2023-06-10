UEFA Şampiyonlar Ligi: Manchester City: 1 - Inter: 0 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında İngiliz ekibi Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştığı İtalyan takımı Inter'i 1-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla City, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının ilk kez sahibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Martinez'in kaleci Ederson ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Ederson gole izin vermedi.

68. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından son çizgiye inen Bernardo Silva'nın içeri çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Rodri'nin yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

71. dakikada Dumfries'ın kafayla kale önüne yükselttiği topa Dimarco'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Direkten dönen topa Dimarco'nun yeniden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale önündeki Lukaku'dan döndü.

77. dakikada sol çaprazda topla buluşan Foden'ın şık çalımlarla ceza sahasına girip yaptığı vuruşta kaleci Onana tek hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

88. dakikada sağ taraftan arka direğe yapılan ortada Gosens kafayla topu kale önünde gönderdi. Kale önünde Lukaku'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı savunma kornere gönderdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz

Manchester City: Ederson, Akanji, Ruben Dias, Ake, Stones (Walker dk. 83 ?), Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne (Foden dk. 36), İlkay Gündoğan, Grealish, Haaland

Yedekler: Ortega, Carson, Phillips, Laporte, Julian Alvarez, Sergio Gomez, Mahrez, Perrone, Palmer, Lewis

Teknik Direktör: Pep Guardiola

Inter: Onana, Darmian (D'ambrosio dk. 84 ?), Acerbi, Bastoni (Gosens dk. 76), Dumfries (Bellanova dk. 76), Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu (Mkhitaryan dk. 84 ?), Dimarco, Martinez, Dzeko (Lukaku dk. 57)

Yedekler: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, de Vrij, Correa, Aslani, Skriniar

Teknik Direktör: Simone Inzaghi

Gol: Rodri (dk. 68) (Manchester City)

Sarı kartlar: Barella, Lukaku, Onana, Simone Inzaghi (Inter), Haaland, Ederson (Manchester City)