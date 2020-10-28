UEFA Şampiyonlar Ligi: M.Başakşehir: 0 - Paris Saint-Germain: 2 (Maç sonucu)

hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain'i konuk etti. Fransız ekibi ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Bolingoli'nin kaptırdığı topta PSG hızlı çıktı. Topla buluşan Mbappe ceza sahası içi sol çaprazına girip kale önüne çıkardı. Bu noktada Sarabia bekletmeden vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

51. dakikada Bolingoli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Visca düzeltip vuruşunda kaleci Navas topa sahip oldu.

57. dakikada kaleci Mert çok hızlı oynadı. Sol kanatta topla buluşan Visca ceza sahası önüne kadar gelip rakibinden sıyrılıp şutunu attı ancak kaleci Navas uzanarak gole engel oldu.

64. dakikada Mbappe'nin soldan kullandığı korner atışında kale sahası önündeki Kean bomboş pozisyonda kafayı vurup topu filelere gönderdi. 0-1

67. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına gelen Deniz Türüç direkt kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

71. dakikada Visca'nın indirdiği topta Hasan Ali ceza sahasına ortaladı. Bu nokta topla buluşan Crivelli kafayla Deniz Türüç'e pasını verdi. Deniz'in sert şutunda Navas yine geçit vermedi.

72. dakikada Paris Saint Germain hızlı çıktı. Ceza sahası içinde topla buluşan Di Maria, müsait pozisyondaki Mbappe'ye aktardı. Bu futbolcunun dönerek vuruşunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

79. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mbappe ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın ıska geçtiği topa Kean vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-2

86. dakikada İrfan Can'ın soldan pasında ceza sahası dışında topla buluşan Visca gelişine sert vurdu ancak Danilo'ya çarpan top az farkla kornere gitti.

88. dakikada Kean'in pasına hareketlenen Mbappe arka direkteki Sarabia'yı gördü. Bu futbolcunun kayarak vuruşunda top yandan auta çıktı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Andreas Ekberg, Stefan Hallberg, Graeme Stewart

M.Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli (Hasan Ali dk. 63), Mehmet Topal (Demba Ba dk. 68), İrfan Can, Visca, Berkay, Deniz (Aleksic dk. 81), Crivelli (Giuliano dk. 81)

Yedekler: Volkan, Ahmet Kıvanç, Gulbrandsen, Ponck, Emre Kaplan, Enes Karakuş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Paris Saint-Germain: Navas, Florenzi (Kehrer dk. 73), Danilo, Kimpembe, Kurzawa (Bakker dk. 87 ?), Herrera (Gueye dk. 87 ?), Marquinhos, Di Maria (Rafinha dk. 73), Neymar (Sarabia dk. 26), Kean, Mbappe

Yedekler: Rico, Randriamamy, Diallo, Dagba, Pembele, Ruiz-Atil, Fadiga

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Goller: Kean (dk. 64 ve 79) (Paris Saint-Germain)

Sarı kartlar: Crivelli, Epureanu, Mehmet Topal (M.Başakşehir), Kehrer (Paris Saint-Germain)