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UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Olympiakos: 0 (İlk yarı)

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3.

Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada İrfan Can'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde topu alan Mahmut'un vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti.


16. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kimsenin dokunamadığı topu sol çaprazda alan Chedjou'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jose Sa'da kaldı.


23. dakikada sağ kanatta bulunan Crivelli'nin pasında topu alan Visca'nın ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda kaleci Jose Sa iki hamlede topu kontrol etti.


36. dakikada İrfan Can'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde iyi yükselen Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim


Hakemler: Orel Tsika Grinfeeld, Roy Hassan, Idan Yarkoni


Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Chedjou, Viera, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Robinho, Crivelli, Gulbrandsen


Yedekler: Volkan Babacan, Eljero Elia, Demba Ba, Ponk, Kerim Frei, Uğur Uçar, Azubuike


Teknik Direktör: Okan Buruk


Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Daniel Podence, Masouras, Valbuena, Guerrero


Yedekler: Allain, Camara, El Arabi, Bruno, Torosidis, Cisse, Randelovic


Teknik Direktör: Pedro Martins


Sarı kartlar: Crivelli, Visca, İrfan Can Kahveci, Clichy (Başakşehir), Tsimikas (Olympiakos)

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