UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Olympiakos: 1 (Maç sonucu)

Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında karşılaştığı Yunan ekibi Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. Turun rövanş maçı 13 Ağustos Salı günü Yunanistan'da oynanacak.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Valbuena'nın ceza sahası içi sağ taraftan ortasında arka direkte bulunan Masouras'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti 0-1

71. dakikada Robinho'nun ortasında savunmadan seken topu alan Visca'nın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Jose Sa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

79. dakikada İrfan Can'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direk kaleye giden top sağ alt direğe çarpıp dışarı çıktı.

80. dakikada Camara'ya faul yapan İrfan Can hakem Orel Tsvika Grinfeeld tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Müsabakanın 21. dakikasından da sarı kartı olan İrfan çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+1. dakikada Clichy'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Bruno'nun eline çarpması sonucunda hakem Orel Tsvika Grinfeeld penaltı noktasını gösterdi.

90+2. dakikada Visca'nın kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Jose Sa meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Orel Tsvika Grinfeeld, Roy Hassan, Idan Yarkoni

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Chedjou, Viera, Clichy, Mahmut Tekdemir (Azubuike dk. 62), İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Robinho, Crivelli (Demba Ba dk. 81 ?), Gulbrandsen (Eljero Elia dk. 69)

Yedekler: Volkan Babacan, Ponk, Kerim Frei, Uğur Uçar

Teknik Direktör: Okan Burak

Olympiakos: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Daniel Podence, Masouras (Bruno dk. 83 ?), Valbuena (Camara dk. 73), Guerrero (El Arabi dk. 88 ?)

Yedekler: Allain, Torosidis, Cisse, Randelovic

Teknik Direktör: Pedro Martins

Gol: Masouras (dk. 53) (Olympiakos)

Kırmızı kart: İrfan Can Kahveci (dk. 80) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Crivelli, Visca, Clichy, Viera (Başakşehir), Tsimikas, Valbuena, Bruno (Olympiakos)