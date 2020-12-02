UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - RB Leipzig: 2 (İlk yarı)

hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında Alman temsilcisi RB Leipzig'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ kanattan gelişen RB Leipzig atağında Mukiele'nin pasında Forsberg'in penaltı noktası üzerinde şutu yandan auta çıktı.

4. dakikada Forsberg'in kullandığı korner atışında Mukiele'nin kafa vuruşunu kaleci Mert tekrar kornere gönderdi.

13. dakikada Fosrberg'in kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içine gelen topa Poulsen gelişine vurdu. Ancak kaleci Mert gole izin vermedi. Dönen topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.

15. dakikada Gulbrandsen, RB Leipzig savunmasına yaptığı baskı sonucu topu kaparak pasını İrfan Can'a çıkardı. Bu futbolcunun sert şutu ise üstten auta çıktı.

26. dakikada Sabitzer'in ceza sahası dışından çektiği sert şut, önce Skrtel'e ardından da Poulsen'e çarparak kaleci Mert'i yanılttı ve ağlara gitti. 0-1

37. dakikada Visca'dan pası alan Rafael'in sağa kanattan topu ceza alanı içine ortaladı. Topu önce kontrol eden Demba Ba'nın ardından yaptığı vuruşu kaleci Gulacsi kornere çeldi.

43. dakikada Forsberg'in yerden pasında ceza alanı içinde topla buluşan Mukiele'nin şutu kaleci Mert'in sağından filelerle buluştu. 0-2

45+3. dakikada Visca'nın paslaşarak kullandığı korner atışında İrfan Can'ın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Del Cerro Grande, Juan Yuste, Roberto Alonso

Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Ponck, Skrtel, Bolingoli (Chadli dk. 36 ?), Berkay Özcan, İrfan Can, Deniz Türüç, Visca, Gulbrandsen, Demba Ba

Yedekler: Volkan, Ahmet Kıvanç, Hasan Ali, Mehmet Topal, Epureanu, Aleksic, Giuliano, Mahmut Tekdemir, Crivelli, Emre Kaplan, Enes Karakuş

Teknik Direktör: Okan Buruk

RB Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Konate, Angelino, Kampl, Sabitzer, Haidara, Forsberg, Dani Olmo, Yussuf Poulsen

Yedekler: Tschauner, Josep Martinez, Wili Orban, Tyler Adams, Alexander Sörloth, Samardzic, Justin Kluviert, Halstenberg, Borkowski, Eric Martel, Joscha Wosz

Teknik Direktör: Julian Nagelsmann

Goller: İrfan Can Kahveci (dk. 45+3) (Başakşehir), Poulsen (dk. 26), Mukiele (dk. 43) (RB Leipzig)

Sarı Kart: Skrtel (Başakşehir)