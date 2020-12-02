İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 1 - RB Leipzig: 2 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5.

hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında Alman temsilcisi RB Leipzig'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada sağ kanattan gelişen RB Leipzig atağında Mukiele'nin pasında Forsberg'in penaltı noktası üzerinde şutu yandan auta çıktı.


4. dakikada Forsberg'in kullandığı korner atışında Mukiele'nin kafa vuruşunu kaleci Mert tekrar kornere gönderdi.


13. dakikada Fosrberg'in kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içine gelen topa Poulsen gelişine vurdu. Ancak kaleci Mert gole izin vermedi. Dönen topu Başakşehir savunması uzaklaştırdı.


15. dakikada Gulbrandsen, RB Leipzig savunmasına yaptığı baskı sonucu topu kaparak pasını İrfan Can'a çıkardı. Bu futbolcunun sert şutu ise üstten auta çıktı.


26. dakikada Sabitzer'in ceza sahası dışından çektiği sert şut, önce Skrtel'e ardından da Poulsen'e çarparak kaleci Mert'i yanılttı ve ağlara gitti. 0-1


37. dakikada Visca'dan pası alan Rafael'in sağa kanattan topu ceza alanı içine ortaladı. Topu önce kontrol eden Demba Ba'nın ardından yaptığı vuruşu kaleci Gulacsi kornere çeldi.


43. dakikada Forsberg'in yerden pasında ceza alanı içinde topla buluşan Mukiele'nin şutu kaleci Mert'in sağından filelerle buluştu. 0-2


45+3. dakikada Visca'nın paslaşarak kullandığı korner atışında İrfan Can'ın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Del Cerro Grande, Juan Yuste, Roberto Alonso


Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Ponck, Skrtel, Bolingoli (Chadli dk. 36 ?), Berkay Özcan, İrfan Can, Deniz Türüç, Visca, Gulbrandsen, Demba Ba


Yedekler: Volkan, Ahmet Kıvanç, Hasan Ali, Mehmet Topal, Epureanu, Aleksic, Giuliano, Mahmut Tekdemir, Crivelli, Emre Kaplan, Enes Karakuş


Teknik Direktör: Okan Buruk


RB Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Konate, Angelino, Kampl, Sabitzer, Haidara, Forsberg, Dani Olmo, Yussuf Poulsen


Yedekler: Tschauner, Josep Martinez, Wili Orban, Tyler Adams, Alexander Sörloth, Samardzic, Justin Kluviert, Halstenberg, Borkowski, Eric Martel, Joscha Wosz


Teknik Direktör: Julian Nagelsmann


Goller: İrfan Can Kahveci (dk. 45+3) (Başakşehir), Poulsen (dk. 26), Mukiele (dk. 43) (RB Leipzig)


Sarı Kart: Skrtel (Başakşehir)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.