UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 2 - Manchester United: 1 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3.
hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında İngiliz temsilcisi Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Van de Beek'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Shaw'ın sert şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.
11. dakikada Deniz'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Visca'nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
13. dakikada Visca'nın uzun pasında orta sahada topla buluşan Demba Ba, ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
32. dakikada sol taraftan Bolingoli'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Alkesic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Henderson'da kaldı.
40. dakikada Deniz Türüç sol kanatta Mata'dan kaptığı topla sol taraftan çizgiye inerek içeri ortasını yaptı. Ceza yayı üzerinde Demba Ba arkaya indirdi. Arka direkte sağ çaprazında Visca'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağara gönderdi. 2-0
43. dakikada sol taraftan Shaw'uun içeri çevirdiği topa kale önünde Martial'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio
Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Aleksic, Berkay Özcan, İrfan Can, Visca, Deniz, Demba Ba
Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Kıvanç, Mehmet Topal, Guiliano, Guldbrandsen, Ponck, Emre Kaplan, Enes Karakuş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Shaw, Van de Beek, Bruno Fernandes, Mata, Rashford, Martial
Yedekler: de Gea, Lindelöf, Pogba, Cavani, Greenwood, Fred, James, Timothy Mensah, Ighalo, Williams, McTominay, Mengi
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Goller: Demba Ba (dk. 13), Visca (dk. 40) (Medipo Başakşehir), Martial (dk. 43) (Manchester United)
Sarı kart: Tuanzebe (Manchester United)