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UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 2 - Manchester United: 1 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3.

hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı İngiliz temsilcisi Manchester United'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada ceza yayı önünden Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi.


81. dakikada orta alanda topla buluşan Gulbrandsen'in, Manchester United ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


90+2. dakikada Shaw'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Mehmet Topal'ın ters vuruşunda Epureanu, topu çizgiden çıkararak kornere gönderdi.



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio


Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Aleksic, Berkay Özcan (Mehmet Topal dk. 87 ?), İrfan Can (Ponck dk. 90 ?), Visca, Deniz, Demba Ba (Guldbrandsen dk. 79)


Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Kıvanç, Guiliano, Emre Kaplan, Enes Karakuş


Teknik Direktör: Okan Buruk


Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka (Timothy Mensah dk. 76), Tuanzebe (McTominay dk. 46), Maguire, Shaw, Van de Beek (Pogba dk. 61), Bruno Fernandes, Mata (Cavani dk. 61), Rashford (Greenwood dk. 76), Martial


Yedekler: de Gea, Lindelöf, Fred, James, Ighalo, Williams, McTominay, Mengi


Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer


Goller: Demba Ba (dk. 13), Visca (dk. 40) (Medipo Başakşehir), Martial (dk. 43) (Manchester United)


Sarı kartlar: Tuanzebe (Manchester United), Skrtel (Başakşehir)

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