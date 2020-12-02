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UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 3 - RB Leipzig: 4 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5.

hafta maçında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Alman ekibi RB Leipzig'e 4-3 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Chadli'nin sağ kanattan yerden gönderdiği topta arka direkte buluşan Visca'nın, müsait pozisyonda yaptığı vuruş üstten auta çıktı.


61.dakikada Olmo'nun sağ kanattan yerden gönderdiği kestiği topa altıpas içinde Forsberg vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.


66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Olmo, Ponck'tan sıyrılarak şutunu çekti ve topu filelere gönderdi. 1-3


72. dakikada Demba Ba'dan pası alan İrfan Can'ın ceza sahası dışından yaptığı sert plase şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-3


79. dakikada Poulsen'in ceza sahasına çevirdiği top önce Başakşehir savunmasına ardından da direğe çarpıp oyun alına döndü.


86. dakikada Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta İrfan Can'ın vuruşu filelerle buluştu. 3-3


90+2. dakikada Sabitzer'in pasında Sörloth'un ceza sahası yayı üzerinden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-4



Stat: Fatih Terim


Hakemler: Del Cerro Grande, Juan Yuste, Roberto Alonso


Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Ponck, Skrtel (Epureanu dk. 46 ), Bolingoli (Chadli dk. 36), Berkay Özcan (Mahmut Tekdemir dk. 46), İrfan Canx, Deniz Türüç, Visca (Giuliano dk. 65), Gulbrandsen (Crivelli dk. 83 ?), Demba Ba


Yedekler: Volkan, Ahmet Kıvanç, Hasan Ali, Mehmet Topal, Aleksic, Emre Kaplan, Enes Karakuş


Teknik Direktör: Okan Buruk


RB Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Konate, Angelino, Kampl (Tyler Adams dk. 46 ), Sabitzer, Haidara (Orban dk. 90+4 ?), Forsberg (Alexander Sörloth dk. 65), Dani Olmo (Justin Kluviert dk. 88 ?), Yussuf Poulsen


Yedekler: Tschauner, Josep Martinez, Samardzic, Halstenberg, Borkowski, Eric Martel, Joscha Wosz


Teknik Direktör: Julian Nagelsmann


Goller: İrfan Can Kahveci (dk. 45+3, dk. 73 ve dk. 83) (Başakşehir), Poulsen (dk. 26), Mukiele (dk. 43) Olmo (dk. 66) Sörloth (dk. 90+2) (RB Leipzig)


Sarı kartlar: Skrtel, Rafael, Deniz Türüç, Mahmut Tekdemir (Başakşehir), Upamecano, Olmo (RB Leipzig)

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