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UEFA Şampiyonlar Ligi: Olympiakos: 0 - Başakşehir: 0 (İlk Yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3.

Ön Eleme Turu rövanşında Olympiakos ile Başakşehir Atina'da karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


3. dakikada ceza yayı dışında topla buluşan Guilherme'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.


10. dakikada sol kanattan Edin Visca'nın kafa ortasında ceza sahası içinde Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.


35. dakikada Robinho'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top kalecide kaldı.


42. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda Georgios Masouras'un çok sert vuruşunda top farklı şekilde dışarı gitti.



Stat: Georgios Karaiskakis


Hakemler: Bobby Madden, Douglas Ross, David Roome


Olympiakos: Jose Sa, Omar Elabdellaoui, Ruben Semedo, Yassine Meriah, Konstantinos Tsimikas, Georgios Masouras, Guilherme Torres, Podence, Mathieu Valbuena, Bouchalakis, Guerrero


Yedekler: Bobby Allain, Vassilis Torosidis, Leonardo Koutris, Pape Abou Cisse, Mohamed Camara, Lazar Randjelovic, Youssef El Arabi


Teknik Direktör:Pedro Martins


Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Gael Clichy, Miguel Vieira, Carlos Ponck, Eljero Elia, Okechukwu Azubuike, Edin Visca, Joseph Attamah, Enzo Crivelli, Robinho


Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Aziz Behich, Arda Turan, Kerim Frei, Demba Ba, Fredrik Gulbrandsen


Teknik Direktör: Okan Buruk


Sarı Kart: Azubuike (Başakşehir)

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