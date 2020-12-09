UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint Germain: 5 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Fransız ekibi Paris Saint Germain'e 5-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ kanattan topla içeriye kat eden Neymar'ın, Di Maria ile duvar pası yaptıktan sonra ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 4-0

56. dakikada Parades savunmadan çıkmak isterken topu Mahmut Tekdemir'e kaptırdı. Mahmut'un ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Navas kornere çeldi.

57. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde Deniz Türüç'ün içeriye ortasında savunmadan seken topa İrfan Can'ın sert vuruşu Mehmet Topal'a çarpıp filelere gitti. 4-1

62. dakikada orta sahada çalımlarla ilerleyen Neymar'dan pası alan Di Maria ceza sahasına girmeden topu Mbappe'ye aktardı. Bu oyuncunun hafif sağ çaprazdan müsait pozisyonda yaptığı vuruş ağlara gitti. 5-1

71. dakikada Neymar'ın ceza alanı dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Mert Günok iki hamlede kontrol etti.

88. dakikada Bolingoli'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç'ün sol çaprazda son çizgiye inerek yaptığı vuruş kaleci Navas'a çarparak kornere çıktı.

Stat: Parc des Princes

Hakemler: Danny Makkelie, Mario Diks, Marcin Boniek

Paris Saint Germain: Keylor Navas, Alessandro Florenzi (Timothee Pembele dk. 80 ?), Marquinhos (Thilo Kehrer dk. 67), Danilo Pereira, Presnel Kimpembe (Abdou Diallo dk. 80 ?), Mitchel Bakker, Marco Verratti (Idrissa Gueye dk. 80 ?), Leandro Paredes, Rafinha (Angel Di Maria dk. 46), Kylian Mbappe, Neymar

Yedekler: Sergio Rico, Alexandre Letellier, Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Ander Herrera, Bandiougou Fadiga, Moise Kean

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael (Giuliano dk. 68), Carlos Ponck, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım (Bolingoli-Mbombo dk. 68), Berkay Özcan, Mahmut Tekdemir (Nacer Chadli dk. 89 ?), İrfan Can Kahveci, Fredrik Gulbrandsen (Emre Kaplan dk. 80 ?), Deniz Türüç, Enzo Crivelli (Demba Ba dk. 68)

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Kıvanç, Enes Karakuş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Neymar (dk. 21, 38 ve 50), Mbappe (dk. 42 pen. ve 62) (Paris Saint Germain), Mehmet Topal (dk. 57) (M.Başakşehir)

Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Rafael, Mert Günok, Crivelli, Okan Buruk (M.Başakşehir), Pembele (Paris Saint Gemrain)